Белый дом обвинил демократов в создании помех правительству Трампа

Администрация США обвинила в демократов в сенате в том, что они создают помехи в утверждении ключевых министров в новом правительстве.

В данной связи Белый дом распространил справку под заголовком "Демократы в сенате мешают выдвинутым президентом Дональдом Трампом кандидатам возглавить ключевые министерства". В ней указывается, что по истечении 11 дней после инаугурации Трампа "все еще ждут утверждения сенатом 17 выдвинутых им кандидатур". Как подчеркивается, за тот же срок в 2009 году утверждения ждали только 11 претендентов на посты министров, предложенных Бараком Обамой. При Джордже Буше-младшем в 2001 году это количество было еще меньше — четыре.

В Белом доме отметили, что среди ведомств, которые до сих пор не имеют руководителя, есть такие важные, как госдепартамент, министерства финансов, юстиции, энергетики, торговли. Единственным, кто при Трампе был утвержден с "опережением графика" по сравнению с Обамой, стал директор ЦРУ. В 2017 году предложенную главой государства кандидатуру сенат утвердил 23 января, то есть через три дня после инаугурации. В 2009 году утверждение состоялось 12 февраля.