Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции в самопровозглашенной ДНР вечером было нарушено в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил генеральный директор КП «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

«Только что была обесточена фильтровальная станция. Учитывая, что обстрелы в этом районе не прекращались ни на минуту, предполагаем, что в окрестностях могут быть повреждены линии электропередачи», — сказал Мокрый.

Он отметил, что точные причины отключения электричества выясняются. Сейчас коммунальщики переключают подачу воды в Донецк и прилегающие поселки на резервные линии водоснабжения.

Мокрый добавил, что сложность определения причин отключения питания состоит и в перебоях сотовой связи в данном районе.

Напомним, что накануне территория ДФС попала под обстрел, снаряд угодил в крышу здания реагентного хозяйства. Огонь по станции велся из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра.