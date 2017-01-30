Порошенко прервал визит в ФРГ из-за Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко принял решение прервать свой визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, «граничащей с гуманитарной катастрофой», заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, передает «Интерфакс-Украина».

По словам вице-премьера регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, Авдеевка осталась без энергоснабжения, электричества и тепла в результате обстрелов.

Порошенко также распорядился об организации на месте штабов ГСЧС и пунктов обогрева для населения, а также об обеспечении поставок из альтернативных источников энергии в социально значимые объекты – школы и детские сады.