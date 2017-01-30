Обама поддержал протесты в США
Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты на территории Соединенных Штатов и выступает против дискриминации из-за веры или религии людей.
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал представитель Обамы Кевин Льюис в своем твиттере. Это первое заявление Обамы с момента ухода с поста президента США.
«Граждане, осуществляющие свое конституционное право собираться, организовываться и давать услышать свои голоса выбранными ими должностными лицами — это именно то, что мы ожидаем увидеть, когда американские ценности находятся под угрозой», — говорится в тексте.
Представитель добавил, что Обама «воодушевлен уровнем участия, которое происходит в сообществах по всей стране».
В заявлении указано, что учитывая сравнения текущих решений с действиями администрации Обамы, экс-президент «принципиально не согласен с понятием дискриминации в отношении лиц по причине их веры или религии».
Источник: Газета.ру