Обама поддержал протесты в США

Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты на территории Соединенных Штатов и выступает против дискриминации из-за веры или религии людей.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал представитель Обамы Кевин Льюис в своем твиттере. Это первое заявление Обамы с момента ухода с поста президента США.

«Граждане, осуществляющие свое конституционное право собираться, организовываться и давать услышать свои голоса выбранными ими должностными лицами — это именно то, что мы ожидаем увидеть, когда американские ценности находятся под угрозой», — говорится в тексте.

Представитель добавил, что Обама «воодушевлен уровнем участия, которое происходит в сообществах по всей стране».

В заявлении указано, что учитывая сравнения текущих решений с действиями администрации Обамы, экс-президент «принципиально не согласен с понятием дискриминации в отношении лиц по причине их веры или религии».