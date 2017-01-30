Мэй вновь пригласила Трампа в Лондон

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и США должны продолжить работать вместе, и подтвердила, что приглашение президенту Дональду Трампу посетить Британию остается в силе, сообщает The Independent.

Она отметила, что была «очень счастлива» передать приглашение королевы Елизаветы II Трампу, чтобы он посетил страну с официальным государственным визитом.

Мэй подчеркнула, что не жалеет об этом решении, и подтвердила, что приглашение остается в силе.

Тем не менее премьер подверглась критике за то, что не отменила приглашение из-за указа Трампа об ограничении въезда в страну для граждан семи мусульманских стран и сирийских беженцев.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием не допустить официального визита Трампа в Британию набрала более миллиона голосов.