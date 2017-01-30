Microsoft решила занять 14 млрд долларов на облигациях

Microsoft выпустит облигации не меньше чем на $14 млрд. Об этом сообщает FT со ссылкой на инвесторов и представленный компанией в SEC документ. Главными андеррайтерами выступают Barclays и HSBC.

Эта эмиссия станет одной из крупнейших, не направленных на финансирование покупки активов, но только на «общие корпоративные нужды» Предполагается, что решение о ней принято с учетом ожидаемого повышения ставок в дальнейшем.

Облигации будут выпущены с семью разными сроками погашения – от трех до 40 лет.

В целом с начала года компании и правительства заняли уже более $600 млрд, что стало наивысшим результатом за аналогичные периоды с 2013 года. Однако в Bank of America ожидают, что в целом за год выпуск облигаций инвестиционного уровня в США сократится на 17% ввиду предполагаемой репатриации капиталов на фоне понижения налоговых ставок.

Microsoft располагает денежными средствами на $123 млрд, из которых 95% размещены за пределами США.