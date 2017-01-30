Трамп вернул ЦРУ в Совет национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп распорядился вернуть Центральное разведывательное управление в состав Совета национальной безопасности, сообщил официальный представитель Белого дома, передает Reuters.

По его словам, ЦРУ не состояло в СНБ в годы президентства Барака Обамы. Он также отметил, что данное решение Трамп принял в качестве знака уважения к новому главе ЦРУ Майклу Помпео.

ЦРУ было исключено из СНБ в 2005 году, во время второго президентского срока Джорджа Буша-младшего.