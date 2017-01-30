Футбольные клубы "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обвиняются в насилии над детьми

Пять лондонских клубов, а именно "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас", обвиняются в насилии над детьми, сообщает express.co.uk. По словам источника в полиции, под подозрением находятся бывшие сотрудники этих клубов. При этом отмечается, что некоторые дела относятся к 60-м годам.

Полиция Лондона отмечает, что расследует всего 255 случаев жестокого обращения с детьми в 77 клубах. Помимо уже упомянутых, три клуба выступают в чемпион-лиге, три клуба – в первой и второй лигах и еще 66 – в низших, любительских и юношеских лигах.

Первые заявления о сексуальном насилии были получены еще в ноябре прошлого года. Тогда разгорелся скандал. В полицию стали поступать заявления в том числе от бывших игроков, которые в юности, по их словам, подвергались жестокому обращению и сексуальному насилию.

Полиция к настоящему времени уже идентифицировала 429 жертв насилия, возраст которых колеблется от 4 до 20 лет. По этим делам проходят уже 155 подозреваемых. Однако ожидается, что эти цифры будут расти, так как расследование продолжается.