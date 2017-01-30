Мутко отреагировал на недопуск россиян на Паралимпиаду-2018

Вице-премьер Виталий Мутко считает, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских спортсменов к отбору на Игры 2018 года в Пхенчхане связано с тем, что Паралимпийский комитет России (ПКР) до сих пор не соответствует критериям организации. Слова чиновника в понедельник, 30 января, приводит «Р-Спорт».

«Сложно сейчас что-то комментировать. МПК и ПКР работают, взаимодействуют между собой. Не дали выступать, потому что, как я понимаю, хотят полностью рассматривать соответствие ПКР критериям. ПКР представил свою позицию, пока она отклонена», — сказал Мутко.

«Есть дорожная карта по восстановлению, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут сделаешь, надо работать дальше. Есть дорожная карта, которую надо пройти», — добавил чиновник.

Ранее 30 января на сайте ПКР появилось сообщение о том, что исполком МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм 2018 года в Пхенчхане.

В августе прошлого года МПК отстранил сборную России от Паралимпийских игр 2016 года в полном составе и исключил ПКР из состава организации. Решение было вынесено на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном