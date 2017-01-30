Мужчина отдал полмиллиона лжеэкстрасенсам с телевидения

Житель Великих Лук увидел по телевизору выступление "экстрасенса" и позвонил, чтобы улучшить здоровье. А вместо этого улучшил финансовое положение неизвестных мошенников.

Как стало известно "Фонтанке", в полицию обратился житель города Великие Луки с заявлением о том, что его обманули экстрасенсы. По словам мужчины, 8 декабря 2016 года он смотрел телеканал Нано-ТВ, увидел там выступление ясновидящей и решил позвонить по указанному в телепередаче номеру, чтобы "улучшить свое здоровье и очистить свой организм".

Вскоре после этого, ему стали звонить по очереди пятеро неизвестных злоумышленников и так задурили человеку голову, что он в несколько приемов перевел на банковские счета 448 тысяч 600 рублей. Судя по всему, улучшения здоровья не произошло, так как 27 января потерпевший обратился в правоохранительные органы. Преступников разыскивают.

Отметим, что это далеко не единичный случай: даже путем беглого поиска в сети можно найти сообщения о мошенниках-экстрасенсах с указанного телеканала, причем, в разных регионах страны. Так, в Хабаровске, по сообщениям местных СМИ со ссылкой на пресс-службу городского УМВД, жертвами телевизионных ясновидящих стали две пенсионерки, одна из которых перевела 2,3 млн рублей, вторая 740 тыс рублей. В Нарьян-Маре, по данным УМВД России по Ненецкому АО, пожилая женщина отдала 1 миллион 311 тысяч рублей. Жительница Нижнекамска (Татарстан) перечислила 200 тысяч, сообщала региональным СМИ пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.