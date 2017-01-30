Банк Natwest ещё раз заявил, что не будет закрывать счета RT

Британский банк Natwest не будет закрывать счета телеканала RT, сообщила представитель финансовой группы Royal Bank of Scotland Group, в которую входит банк, Сара Хинтон-Смит.

«Мы можем подтвердить, что достигли соглашения с нашим клиентом. При возникновении сложностей мы всегда пытаемся работать с клиентами, чтобы найти наилучший выход из ситуации, и рады, что смогли добиться этого в случае с RT», — сказала она.

В середине октября 2016 года главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила в Twitter о том, что счета RT (ранее — Russia Today) в Великобритании закрыты. По ее мнению, решение было политическим.

Позднее банковская группа Royal Bank of Scotland Group опровергла закрытие счетов Russia Today. «Такие решения не принимаются необдуманно. Мы анализируем ситуацию и связываемся с клиентом, чтобы обсудить этот вопрос. Банковские счета остаются открытыми и все еще работают», — сказала тогда Хинтон-Смит RNS.

30 января 2017 года RT распространил сообщение о том, что британский банк Natwest принял решение не закрывать счета телекомпании.