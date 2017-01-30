На главного палача ИГ устроили засаду. Он убит ножами

В Ираке неизвестные расправились с главным палачом «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на иракские информационные агентства.

«Неизвестная вооруженная группировка расправилась в воскресенье, 29 января, с самым знаменитым палачом ИГ — так называемым Абу Сайяфом, — сообщил одному из агентств источник в силах безопасности страны. — Его заманили в засаду в районе аль-Даваса на западе Мосула. Он получил несколько ножевых ударов и умер на месте». По другим данным, Абу Сайяфа расстреляли из засады.

Абу Сайяф, обезглавивший более 100 человек, был также главой отделения ИГ в провинции Найнава. Он получил печальную известность в том числе из-за того, что коллекционировал головы своих жертв и неоднократно появлялся на пропагандистских видео ИГ.