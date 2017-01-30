Протрезвевшая мать вспомнила о подкидыше из Пулковского парка

Полиция Московского района Петербурга установила личность матери младенца, который был найден в Пулковском парке воскресным вечером. Спустя почти сутки, женщина вспомнила о сыне, которого опекали медики, пока с десяток участковых совместно с сотрудниками уголовного розыска пытались найти непутевую родительницу.

Как стало известно «Фонтанке», к 22 часам понедельника, 30 января, детективы уже заканчивали просмотр записей камер видеонаблюдения, охватывающие три стороны парка, когда мать найденного накануне грудничка сама пришла в полицию и поинтересовалась результатами поиска ее сына.

По итогам распросов выяснилось, что в тот вечер, 29 января, женщина была пьяна и пошла гулять с младенцем в парк, а потом просто забыла коляску и ушла. Проснувшись сегодня утром, она не сразу заметила, что ребенка нет, и только к вечеру память частично вернулась. Около 19 часов она подошла к наряду патрульно-постовой службы на Московском проспекте и поинтересовалась, не ищут ли они ее ребенка.

Женщине 22 года, она родом из Узбекистана. Отец ребенка – гражданин России, но живет в столице.

Как сообщили «Фонтанке» в полиции, «ребенка ей, конечно, никто не отдаст, а в дознании УМВД по Московскому району будет возбуждено в отношении нее уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности)».

Напомним, найденный прохожими 10-месячный ребенок имеет достаточно ухоженный вид, в удовлетворительном состоянии его отвезли в Центр реабилитации детей, оставленных без попечения родителей, где в ходе осмотра врачи выявили у мальчика рахит.