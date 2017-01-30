Трамп подписал указ о смягчении регулирования малого бизнеса

Президент США Дональд Трамп подписал указ об устранении ряда барьеров для малого бизнеса в сфере регулирования, сообщает The Washington Post.

«Регулирование будет, будет контроль, но это будет упорядоченный контроль», — заявил Трамп. Он отметил, что теперь в США будет проще открыть свой бизнес и расширять его.

Ранее в администрации Трампа заявили, что согласно этому указу до конца 2017 финансового года стоимость регулятивной нагрузки на бизнес составит $0.