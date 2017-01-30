США изменили порядок выдачи виз россиянам

Посольство США в России изменило порядок выдачи американских виз российским гражданам.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Lenta со ссылкой на РИА Новости.

Теперь при повторном обращении за визой необходимо будет пройти собеседование, если со времени окончания срока действия предыдущего разрешения на въезд прошло более 12 месяцев. Такие изменения вступили в силу в связи с указом президента США Дональда Трампа, ужесточающим иммиграционную политику Соединенных Штатов.

Политический лидер подписал 27 января документ, который обязывает Госдепартамент США отменить нормы, разрешающие в ряде случаев не проходить собеседование перед получением визы. Ранее если гостевая или туристическая виза в Соединенные Штаты заканчивалась, то при подаче повторного обращения в течение 48 месяцев не обязательно было посещать посольство.

Заявитель просто мог выслать паспорт с курьером. Консульский работник сам определял, нужно ли в конкретном случае личное интервью.

Однако после вступления в силу упомянутого указа Трампа Госдепартамент потребует собеседования для получения визы почти для всех заявителей. Исключение составят дипломаты, а также ряд других категорий официальных лиц, соискатели в возрасте до 14 лет или старше 79 лет, или те, кто ранее подавал заявление на визу той же категории, что истекла, но с момента окончания ее срока прошло не более 12 месяцев.