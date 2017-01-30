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30.01.2017 19:06

Банк «Санкт-Петербург» не согласен на условия продажи земли в Каменке для достройки домов ГК «Город»

Условия продажи 50 га в Каменке, средства от которых должны пойти на достройку жилых комплексов ГК «Город», еще не утверждены банком «Санкт-Петербург». Ранее о завершении сделок дольщикам сообщил Смольный.

Как пояснил «Фонтанке» председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев, договоры купли-продажи участков в Каменке уже подготовлены. «Не знаю, подпишу ли я их. Ведь в документах написано, что банк обязан дать кредит на эту сделку. Но это же неправильно. Меня могут попросить выделить кредит на покупку. Но с такой формулировкой я не согласен», – объяснил Александр Савельев.

Он напомнил, что в сложной ситуации с достройкой трех объектов ГК «Город» банк, как серьезную городскую структуру, попросил помочь губернатор Георгий Полтавченко. «Санкт-Петербург» уже выделил 1,25 млрд холдинговой компании «Эра» (новый инвестор) и «Проммонолиту» (генподрядчик). В ближайшее время банк выделит еще 250 млн рублей для сдачи в эксплуатацию первой очереди ЖК «Ленинский парк» в марте этого года.

«Я не понимаю, почему дольщики пишут, что банк приостанавливает финансирование. Еще раз подчеркиваю – мы социально ответственны, мы продолжаем помогать, но это не значит, что я готов стать заложником ситуации», – сказал Александр Савельев.

Между тем на совещании с дольщиками ГК «Город» 27 января Алексей Золотов, начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, сообщил покупателям квартир, что переговоры о продаже земельных участков завершены, наделы проданы. Ранее сообщалось, что их готовы приобрести компании «Полис групп», «Арсенал-Недвижимость» и «Аквилон-Инвест». Вырученные 4 млрд рублей должны пойти на достройку комплексов, насчитывающих более 3 тысяч дольщиков.

Препятствует заключению договоров и отсутствие согласований на повышение будущей застройки в Каменке с 18 до 40 – 75 метров, говорят стороны сделки. Для этого необходимо скорректировать проект планировки территории и градпланы, на основе которых ведется проектирование.

Справка:

В январе этого года дольщики ГК «Город» возобновили акции протеста. Они требуют ускорения достройки домов на Ленинском проспекте и улице Оптиков. ГК «Город» Руслана Ванчугова остановила строительство домов в 2013 году. В 2016-м компанию приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича. Для достройки домов была создана ХК «Эра» и выделен кредит банка «Санкт-Петербург». В отношении бывших владельцев «Города» Руслана и Максима Ванчуговых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Братья находятся под арестом: один под домашним, другой в СИЗО.


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