Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил вероятный уход защитника Бранислава Ивановича в зимнее трансферное окно.

– В "Челси" Иванович провел много матчей и выиграл много трофеев, – цитирует Конте ”Спорт-Экспресс” со ссылкой на Sky Sports. – Ему 32 года, и у него еще много лет впереди на самом высоком уровне. Тем не менее, мы должны уважать решение игрока. Естественно, когда футболист не получает много игровой практики, он обдумывает вариант с трансфером. Я с уважением отношусь к Ивановичу и сожалею, что он уходит. Это футбол, нужно быть готовым к таким ситуациям.

Напомним, что "Фонтанка" писала, что контракт Бранислава Ивановича будет подписан на 2,5 года. Английской прессой отмечается, что «Челси» готов отпустить Ивановича в Санкт-Петербург бесплатно.

В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут.