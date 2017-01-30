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30.01.2017 18:54
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“Фонтанка” за 60 секунд — 30 января

Трамп позвонил, «Шалтай-Болтай» свалился, Милонов созывает крестный ход, а Вишневский собирается в суд. Номинация «злодей дня» достается гололедице и анонимной обувке.

Кто говорит? Трамп! Президент Трамп позвонил президенту Путину. Знает только ночка темная, как поладили они. Или не поладили.

Политолог Глеб Павловский объяснил, что Кремль – это и есть коллективный "Шалтай-Болтай". Ожидать ли посадок башнями — смотрите в видеоподкасте [Фонтанки.Офис]. Заодно выяснили, кто такой Владимир (Льюис) Аникеев.

А еще [Фонтанка.Офис] выяснила, что именно знают о сексе петербургские школьники. Результат ошеломил видавших виды ведущих.

Журнал «Город 812» раздал ежегодных слонов. Самый крупный достался, естественно, губернатору Полтавченко. Слон вице-спикера Макарова идет за ним ноздря в ноздрю. Точнее, в хобот. Увлекательное чтение о том, кто в городе хозяин.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заявил в Следственный комитет на вице-спикера Госдумы Петра Толстого за его пассаж про черту оседлости. Федерация еврейских общин, может быть, и простила, а нам еще Исаакиевский собор спасать. 

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Не идется и не едется. Потому что погодные «качели» привели к тому, что на дорогах Северной столицы сохраняется сильная гололедица. Будьте осторожны.

И — да, не разбрасывайте свою обувь где попало. Из-за пакета с чьими-то черевичками станция метро "Садовая" была закрыта целый час.


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В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
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