“Фонтанка” за 60 секунд — 30 января

Трамп позвонил, «Шалтай-Болтай» свалился, Милонов созывает крестный ход, а Вишневский собирается в суд. Номинация «злодей дня» достается гололедице и анонимной обувке.

Кто говорит? Трамп! Президент Трамп позвонил президенту Путину. Знает только ночка темная, как поладили они. Или не поладили.

Политолог Глеб Павловский объяснил, что Кремль – это и есть коллективный "Шалтай-Болтай". Ожидать ли посадок башнями — смотрите в видеоподкасте [Фонтанки.Офис]. Заодно выяснили, кто такой Владимир (Льюис) Аникеев.

А еще [Фонтанка.Офис] выяснила, что именно знают о сексе петербургские школьники. Результат ошеломил видавших виды ведущих.

Журнал «Город 812» раздал ежегодных слонов. Самый крупный достался, естественно, губернатору Полтавченко. Слон вице-спикера Макарова идет за ним ноздря в ноздрю. Точнее, в хобот. Увлекательное чтение о том, кто в городе хозяин.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заявил в Следственный комитет на вице-спикера Госдумы Петра Толстого за его пассаж про черту оседлости. Федерация еврейских общин, может быть, и простила, а нам еще Исаакиевский собор спасать.

А депутат Госдумы РФ Виталий Милонов собирает крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора в РПЦ. Ни разу не назло тем, кто 28 января прогулялся по Марсову полю, а на радостях.

Новым вице-губернатором по социальному блоку может стать глава юридического комитета Смольного Анна Митянина. По просьбе губернатора к ней начинают присматриваться петербургские депутаты.

А вот еще один рейтинг — медицинских учреждений. Где бы лечились врачи, если бы заболели. Мы априори считаем, что «сапожник без сапог» – это не про медиков.

В Петербург на экономический форум приедет глава Индии, премьер-министр Нарендра Моди. Будет это с 1 по 3 июня 2017 года.

Оказывается, наше недоверие к почте России исторически обусловлено. Наши люди издревле не доверяли всяким ящикам для писем — и на то были причины.

На ЗСД меняются тарифы. Стоимость проезда по всему Западному скоростному диаметру увеличивается со 180 до 300 рублей. Все для людей. С транспондером — дешевле.

Голливудские кинозвёзды полностью переехали в телевизор. Сериальный хлеб, хоть и отдает мылом, зато каждую неделю стабильно на столе. Мы выбрали для вас самые съедобные премьеры.

В кафе «Мастер-Кебаб» в Приморском районе повар-египтянин ударил петербуржца тесаком. Несколько раз. Довели человека пьяные дебоши. «Круговорот шавермы в природе», – шутят в социальных сетях наши читатели.

Не идется и не едется. Потому что погодные «качели» привели к тому, что на дорогах Северной столицы сохраняется сильная гололедица. Будьте осторожны.

И — да, не разбрасывайте свою обувь где попало. Из-за пакета с чьими-то черевичками станция метро "Садовая" была закрыта целый час.