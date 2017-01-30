В Невском районе Петербурга поймали троих похитителей крышек люков

Предполагаемые похитители крышек люков задержаны в Невском районе города. За последние два месяца там были украдены более двухсот чугунных изделий.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК», 28 января в Невском районе Петербурга сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении крышек люков теплосетей. Это выходцы из южного региона России. У них изъяты элементы тепломеханической арматуры, а также сами люки. По предварительной информации, злоумышленники передвигались по городу на грузовике. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным энергетиков, как раз в Невском районе Петербурга зафиксировано наибольшее количество краж чугунных крышек: за два месяца на сетях водоснабжения и водоотведения похитили более 250 штук.