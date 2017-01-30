Еще
20:46 30.01.2017
Пришлите свою новость!
20:31
Протрезвевшая мать вспомнила о подкидыше из Пулковского парка
19:43
Вероника Скворцова: 95% детей, рожденных с помощью ЭКО, здоровы
19:37
Трамп подписал указ о смягчении регулирования малого бизнеса
19:30
США изменили порядок выдачи виз россиянам
19:17
Предложение о слиянии РНБ и РГБ эксперт назвал вредным и аморальным
19:17
Вымогатели 10 млн рублей в Кудрово отпущены под подписку о невыезде
19:12
В промзоне на Иркутской улице построили девятиэтажный архив налоговой
19:06
Банк «Санкт-Петербург» не согласен на условия продажи земли в Каменке для достройки домов ГК «Город»
18:59
Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит
18:54
“Фонтанка” за 60 секунд — 30 января
18:52
В Невском районе Петербурга поймали троих похитителей крышек люков
18:49
Институт им. Джанелидзе ждет начала строительства отделения экстренной помощи
18:44
СМИ: Трансфер Ивановича в «Зенит» завершен на 99 процентов
18:41
На премию «Нацбест» выдвинута книга о Павленском и Pussy Riot
18:33
Порошенко призвал немецких бизнесменов побыстрее скупать Украину
18:25
Число преступлений россиян в Финляндии упало до рекордного минимума
18:19
Ту-22М3 вновь отбомбились по террористам в Сирии
18:11
Ryanair готов ужесточить правила провоза ручной клади
18:03
Фондовый рынок США открылся в минусе
17:56
В Мурино и Буграх стали меньше покупать квартиры-студии
17:51
Голкипер СКА сыграет за Финляндию на шведском этапе Евротура
17:50
Пропавшего в Стрельне мальчика ищут более 150 человек
17:34
Порошенко в Берлине призвал усилить антироссийские санкции
17:23
Трамп объяснил «внезапность» миграционного указа
17:09
Закарпатье готово отделиться стеной от Украины из-за языка
17:00
В Стамбуле в ресторане была стрельба
16:46
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20 - 25 миллионов евро
16:40
В Петербурге на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 45 школьных классов
16:36
Роскомнадзор пригрозил закрыть сотни сайтов из-за "Притяжения" Бондарчука
16:32
"Садовая" почти час была закрыта из-за сумки с обувью
16:30
Агент Ломбертса: Информация о предложении "Вест Бромвича" - неправда
16:14
Аналитики повысили прогноз по цене на нефть на 2017 год
16:12
Экс-следователь ФСБ заплатит 3 млн петербургскому адвокату
15:58
Один из долгостроев в Шушарах получил разрешение на ввод
15:47
«Петровский» готовится к играм
15:42
"Садовую" закрыли из-за бесхозной сумки
15:40
На западе Финляндии полыхает химический завод
15:36
В Краснодарском крае пристав остановил самолёт, запрыгнув на крыло
15:29
Эксперт: При объединении РНБ и РГБ могут сократить 400 человек
15:25
В купчинском борделе нашли мужчину с пониженной социальной ответственностью
15:21
Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа
15:08
Стали известны точные даты первых официальных матчей «Зенита» на «Крестовском»
15:04
Глеб Павловский: Кремль - это коллективный "Шалтай-Болтай"
15:02
"Квадрат.ру": На Курской улице достроили второй корпус Фрунзенского суда
14:58
Уход украинских биатлонистов с пьедестала во время гимна России объяснили технической ошибкой
14:49
Дорожный бизнесмен подозревается в хищении 33 млн рублей через «Севзапуправтодор»
14:45
В Петербурге арестовали обидчиков бизнесмена с плохой репутацией
14:35
МЧС: В Петербурге ожидается сильный гололед
14:30
В Петербург из-за моли не пустили 37 тонн помидоров
14:26
Петербуржец заплатил миллион отцу, чтобы его матери не пришлось продавать квартиру
14:15
Медведев: На индексацию соцвыплат потребуется 706 миллиардов
14:04
Air France сняла с рейсов в США 21 пассажира из-за запрета Трампа
13:52
В Еврозоне вырос индекс потребительского и делового доверия
13:50
На Кубани постовой спас ребенка, едва не утонувшего в ледяной воде
13:30
Оплату проезда банковской картой введут во всех автобусах "Пассажиравтотранса"
13:18
Песков: В Петербург на экономический форум приедет глава Индии
12:52
«ДП»: Чиновники вытесняют частные компании с рынка управления жильем
12:42
Карту "Мир" начнут обслуживать и выпускать в Турции
12:35
Что знают о сексе петербургские старшеклассники?
12:32
В петербургской Капелле пройдет концерт памяти Антона Губанкова
12:27
Дефектную трубу на Искровском проспекте починили
12:22
Бывший полпред Ельцина на Сахалине задержан по подозрению в экстремизме
12:08
В Роспотребнадзоре сказали, можно ли заразиться гриппом через завезенные фрукты и воду
12:07
Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар
11:53
Полиция: Подкидыша из Пулковского парка никто из родственников не ищет
11:52
ВЦИОМ: Россияне боятся войны и роста цен
11:40
Финляндия осудила запрет США на въезд жителям некоторых мусульманских стран
11:35
В Стрельне водолазы ищут пропавшего школьника
11:26
Улюкаева оставили под домашним арестом
11:15
Фура снесла светофор и остановилась в миллиметрах от дома на Васи Алексеева
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
30.01.2017 18:44

СМИ: Трансфер Ивановича в «Зенит» завершен на 99 процентов

На 99 процентов завершен переход сербского защитника «Челси» Бранислава Ивановича в ФК «Зенит», уверяет английская спортивная пресса.

Как сообщает Sky Sports, контракт будет подписан на 2,5 года. Отмечается, что «Челси» готов отпустить Ивановича в Санкт-Петербург бесплатно.

В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут.

Ранее сообщалось, что футболист будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22

«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat

16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит
СМИ: Трансфер Ивановича в «Зенит» завершен на 99 процентов
Голкипер СКА сыграет за Финляндию на шведском этапе Евротура
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20 - 25 миллионов евро
Агент Ломбертса: Информация о предложении "Вест Бромвича" - неправда
«Петровский» готовится к играм
Стали известны точные даты первых официальных матчей «Зенита» на «Крестовском»
Уход украинских биатлонистов с пьедестала во время гимна России объяснили технической ошибкой
Вратарь отбил два пенальти за 30 секунд во время матча Кубка Англии
Сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу
Как «Зенит» будет догонять «Спартак»
«Я не продаю родину, я ищу возможность соревноваться»
Как собрать стадион?
«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег
Что нам рассказали о «Зените»
Вся надежда на киберфутбол
Как победить СКА
Куда пропадают воспитанники «Зенита»?
Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время
Кокорина осудили за наркобарона
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа

Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
ГК «Эталон»
18.04.2016 12:22
«ЛенСпецСМУ-Комфорт» – лучшая строительная компания среднего и малого бизнеса
15 апреля состоялось торжественная церемония награждения победителей ежегодного профессионального конкурса «Строитель года – 2015». Лучшей компанией в сфере малого и среднего бизнеса было признано ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» (входит в ГК «Эталон»)
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.