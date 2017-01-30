СМИ: Трансфер Ивановича в «Зенит» завершен на 99 процентов

На 99 процентов завершен переход сербского защитника «Челси» Бранислава Ивановича в ФК «Зенит», уверяет английская спортивная пресса.

Как сообщает Sky Sports, контракт будет подписан на 2,5 года. Отмечается, что «Челси» готов отпустить Ивановича в Санкт-Петербург бесплатно.

В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут.

Ранее сообщалось, что футболист будет зарабатывать в «Зените» 5 миллионов евро в год.