Порошенко призвал немецких бизнесменов побыстрее скупать Украину

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями немецких деловых кругов в Берлине. Он призвал бизнесменов активнее участвовать в приватизации в собственной стране.

По словам Порошенко, которые приводит его пресс-служба, чрезвычайно важной задачей, над которой работает украинская власть, является создание условий для безопасного инвестирования в Украину.

Он отметил наличие твердой политической воли для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.

"Петр Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества", – подчеркнутов сообщении.

Во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний.

Напомним, ранее на брифинге в Берлине Порошенко призвал западных лидеров, и в частности канцлера Ангелу Меркель, к усилению антироссийских санкций.