Ту-22М3 вновь отбомбились по террористам в Сирии

30 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над Ираком и Ираном, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады с боеприпасами, вооружение и военная техника.

"Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим", – добавлено в сообщении.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.