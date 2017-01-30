Ryanair готов ужесточить правила провоза ручной клади

Ирландский лоукостер Ryanair заявил, что может пересмотреть правила провоза ручной клади и запретить проносить вторую сумку в салон самолета. По мнению авиакомпании, пассажиры пытаются взять с собой «половину всех вещей, хранящихся в их доме», в качестве ручной клади.

Как пишет RNS со ссылкой на The Telegraph, ирландский лоукостер разрешил клиентам брать в качестве ручной клади вторую сумку бесплатно ещё в октябре 2013 года.

Но новая политика компании дала сбой, так как багаж пассажиров постоянно превышал допустимые размеры ручной клади, что вызывало задержки в расписании.

«Мы пытаемся с этим бороться у выходов на посадку, потому что слишком много пассажиров пытаются пройти в салон самолета с половиной всех вещей, хранящихся в их доме, вместо одной сумки нормального размера и еще одной сумки меньших размеров. Если это не прекратится, мы изменим эту политику», — сказал генеральный директор компании Майкл О’Лири в интервью The Irish Independent.

Согласно правилам авиаперевозчика, пассажиры могут взять в качестве ручной клади одну сумку весом не более 10 кг и вторую сумку меньших размеров, например дамскую сумочку, сумку для ноутбука или пакет с покупками из магазина duty free. В случае, если размеры или вес ручной клади превышают установленный лимит, пассажиру могут отказать в посадке на самолет или лишний багаж могут поместить в багажное отделение за дополнительную плату.