Голкипер СКА сыграет за Финляндию на шведском этапе Евротура

Вратарь петербургского ХК СКА Микко Коскинен включен в состав сборной Финляндии для участия на шведском этапе Евротура, который пройдет с 9 по 12 февраля. Всего в команду вошли пять представителей КХЛ.

Помимо Коскинена это вратарь Юха Метсола («Амур»), защитники Томми Кивисте («Автомобилист») и Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), а также нападающий Томи Саллинен («Куньлунь»).

Отметим, что финны в первом матче шведского этапа Евротура сыграют со сборной России в Санкт-Петербурге 9 февраля.