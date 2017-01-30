Пропавшего в Стрельне мальчика ищут более 150 человек

Водолазы обследовали дно Орловского пруда в пригороде Петербурга, но пока не нашли тело школьника, который пропал в воскресенье, 29 января. Наземные поиски продолжаются, в них участвует более 150 человек и волонтеры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 30 января в 15:30 водолазы завершили поиски 10-летнего мальчика, который предположительно мог утонуть в Орловском пруду в Стрельне. При необходимости поиски в водоеме продолжат завтра. В поисках на берегу задействовано более ста человек, применяются беспилотники. Наземный поиск продолжается, в нем участвуют полицейские и волонтеры. Следственный комитет по Петербургу начал доследственную проверку по факту пропажи ребенка, об этом говорится в официальном сообщении петербургского главка.

Напомним, юный житель Стрельны пропал без вести в минувшее воскресенье, 29 января. Он ушел из дома на прогулку и не вернулся.