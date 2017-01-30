Порошенко в Берлине призвал усилить антироссийские санкции

Украина выступает за сохранение и усиление санкций против России. Об этом на брифинге в Берлине заявил президент Украины Петр Порошенко. Там он проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Слова украинского президента приводит телеканал 112 Украина. "Мы сегодня обсудим "дорожную карту" минских договоренностей. Ту "дорожную карту", ​​о которой мы договорились в Берлине во время проведения "нормандского" саммита. Я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиций Украины и выразить надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия наконец вернулась за стол переговоров и начала имплементировать минские договоренности. В случае, если эта имплементация не состоится, мы считаем сохранение, а при необходимости и усиление санкционного давления на РФ. Я очень благодарен канцлеру Ангеле Меркель, за твердую и принципиальную позицию в этом вопросе", – сказал Порошенко.

Напомним, в октябре 2016 года в Берлине прошли переговоры "нормандской четверки": президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин пять часов обсуждали ситуацию на Донбассе и имплементацию минских соглашений. Но встреча по сути ничем не закончилась.