Все по Льюису: «Шалтай-Болтай» свалился во сне

Политолог Глеб Павловский, создавший на заре 2000-х «Фонд эффективной политики», признал в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис], что Владимир Аникеев, лидер «Шалтай-Болтая», арестованный в Петербурге и подозреваемый в «утечке» переписки Владислава Суркова, мог «тусить» на корпоративах фонда.

«Выстрелившие» в последние годы публикации компромата на высокопоставленных персон ветеран российской политологии назвал «грязной игрой», за которой могут стоять «тройные агенты». Несмотря на изоляцию Аникеева-Льюиса, эксперт пообещал скорое продолжение «сериала» и выразил уверенность, что «каждое слово» в сценарии новых серий будет дороже чем «тысяча фунтов за одну букву».

Александра Емельянова: В публикации «Росбалта» сказано, что Владимир Аникеев бывал на тусовках «Фонда эффективной политики». Обзаводился там новыми связями, стал вхож в администрацию президента.

Г.П.: Во-первых, заметьте. Мы с вами вообще не знаем о существовании этого человека. И если арестованный глава управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов известен, это крупная фигура, то сегодня нам предлагают обсуждать некий «фикус в кабинете Михайлова». При этом исчезает само событие. Т.е. то, что в ФСБ действовала группа людей, которые каким-то образом манипулировали информацией (если это вообще так, и опубликованное так называемое расследование вообще чему-то соответствует), сливали её посторонним людям. Насколько я понимаю, никаких «расписок о неразглашении» они не давали. Информация уходила нам.

Вот где субъект и предмет разговора. Я думаю, что здесь многое соответствует действительности. Потому что именно так они и действуют. Они не берут на себя ответственность, а привлекают каких-то исполнителей извне. Людей, которые, конечно же, внешне мотивированы. Мотивированы не идейно. И им нельзя отдать приказ. Отсюда возникает фамилия Михайлова со словом «куратор». Но куратор не может приказать. Он не является начальником курируемого. В итоге перед нами такая гибридная система. Своеобразный «фьюжн».

Любопытно, что Аникеева вообще сперва считали несуществующим персонажем, а потом обнаружили в социальных сетях. Я его не обнаруживал ни в соцсетях, ни в офлайне. «Тусовки "Фонда эффективной политики"», о которых говорится, это звучит смешно. Просто потому, что в силу моего характера работа фонда довольно закрыта. Закрыта в том смысле, что мы очень редко проводили какие-то презентации своей работы. По-моему, за всё время один-единственный раз пятнадцать лет назад опубликовали сценарий уже прошедшей кампании.

Ирина Тумакова: У вас не было других тусовок, что ли?

Г.П.: Были. В виде корпоративов. Время от времени были разные круглые столы, дебаты, которые проводило издательство «Европа» (основано в 2005 году, в частности издавало сборник выступлений Владислава Суркова, книги «Враги Путина» и др. – Прим. [Ф.О]). Появление там человека такого типа, наверное, было бы замечено. Так что единственный вариант – корпоративы. Туда действительно приходили сотни человек. Было время, когда в ФЭПе («Фонд эффективной политики». – Прим. [Ф.О]) работали несколько сотен человек. Каждый имел право привести на корпоратив своих знакомых. Но на таких мероприятиях я не контролировал ситуацию. Если нынешнего помощника президента по Интернету Германа Клименко я встречал очень давно несколько раз на так называемых «тусовках», то Владимира Аникеева я просто не видел. Лицо его мне ничего не говорит.

Н.Н.: А вам приятно, что пресса обсуждает ваши былые тусовки? Что такие персонажи там «были»?

Г.П.: Боже мой! У нас на тусовках бывали и представители администрации президента, министры, предприниматели. Вряд ли есть человек, который проводит корпоративы и тащится от того, что у него много гостей. Это одни расходы!

И.Т.: Если вынести за скобки этого Аникеева, то получается, что все эти операции, все эти сливы, которые мы несколько лет видели от имени «Шалтая-Болтая», проводила сама ФСБ?

Г.П.: Действия такой группы, как «Шалтай-Болтай», несколько сомнительны. Почему? Потому что, просмотрев материалы, довольно быстро видишь избирательность. В качестве мишеней там фигурируют обычно те, кто в данный момент не в ладах или с руководством страны, или с ФСБ. Сейчас к этому надо, наверное, добавить «Роснефть». Потому что руководство «Роснефти» и руководство страны – это примерно одно и то же. Было видно, что «Шалтай-Болтай» не просто продаёт информацию и не идеалистически передаёт её обществу, а играет. Играет, выбирая удобные мишени. Это очень заметно для любого, кто работал с информацией. Отсюда и появляются материалы про Медведева, Суркова. Т.е. про тех, кто не входит в число любимцев определённого крыла в том же Кремле, другого крыла Совета безопасности. В таких случаях в чём главная проблема? Да чёрт бы с ними, кто там кого любит, а кто нет. Дело в том, что мы никогда не знаем в точности, передаётся реальная информация или досье, которое хотят распространить. Вот здесь главная засада. Чем тебя кормят с руки. Это надо проверять.

И.Т.: А вы видите по каким-то признакам, где информация реальная, а где «досье»?

Г.П.: В большой массив информации всегда очень просто включить что-то, чего там не было. Внутри массива оно приобретает убедительность. Я это называю «отмыванием информации». Это может быть информация, собранная оперативным путём и представленная в такой форме. Я тому, что выдавал «Шалтай», не доверял. Я видел так называемую «почту Суркова». В ряде пунктов она действительно производит впечатление реальной, а в ряде пунктов нет. Поэтому я тоже не понимаю, что это за «фьюжн», где он побывал и сколько на нём пальчиков осталось.

И.Т.: Мы знаем условное деление условного Кремля на «силовиков» и «либералов». На основании того, что мы узнали сейчас, вы могли бы разделить всю эту властную компанию на какие-то группы?

Г.П.: Я вижу, что люди из очень ответственного ведомства ФСБ занимаются чёрт знает чем. Ведь это никак не входит в их должностные обязанности. Их работа – сбор информации, а не организация информационных провокаций и сливов. Но можно поверить по опубликованным данным, что в ФСБ действительно работала такая группа. Они не стали бы этим заниматься тайком. Этим невозможно заниматься тайком. Значит, они получили на это санкцию с «верхнего этажа». Но хакерская среда есть хакерская среда. Извините, это не похоже на нормальную работу разведки с хакерами, которые принадлежат к разведке или завербованы ей. Здесь играют две стороны. Одни играют на деньги, а другие играют в политику. Ведь это определённого рода политика. Зачем они устраивают эти вещи? А мы с вами обсуждаем опять-таки технического исполнителя. В этом проекте господин Аникеев играет роль просто технолога, специалиста. Он не определяет направления работы, судя из текстов, у меня нет других данных. Ему диктуют это направление в рамках какого-то контракта, который мы не видели, но было бы хорошо увидеть, понять, в чём он состоял. Это плохая, грязная история.

И.Т.: Скажите, а у этого «диктующего наверху» какая может быть фамилия?

Г.П.: Нам объявлено, кто этот человек, и других данных у нас пока нет. Господин Михайлов более чем высокопоставленная фигура, и в общем небезызвестная. Кто ему дает указания? Видимо, это уже уровень руководителя ФСБ и его зама. Я думаю, что это управление не из Кремля. Всесилие Кремля было мифом и 10 лет назад, а сейчас это уже совершенно не соответствует действительности. Есть коллективный псевдоним: «Путин». Или «Кремль». И есть целая группа лиц. Ну, так же, как «Шалтай-Болтай». Кремль – это «Шалтай-Болтай». Там есть разные люди. Они ведут разную политику. И, в общем, довольно часто вообще никак ее не согласовывают. Но кто мог бы из Кремля отдать указание, например, тому же Михайлову? Это какой-то уже очень высокий уровень, но такой человек не будет возиться с этим, зачем это ему? Совет безопасности состоит из людей, почти у каждого из которых своя вертикаль власти, отдельная от других.

И.Т.: Приводится несколько причин, почему карьера «Шалтая-Болтая» прервалась. Вы как считаете, что пошло не так?

Г.П.: Мы с вами читаем совершенно определенно не журналистский материал, а слитую нам в готовом виде текстовку. Слитую оттуда же. Откуда же еще? Вот мы можем обсуждать только то, что там написано. Карьера господина Аникеева, если верить тексту, оборвалась тем, что его арестовали.

И.Т.: Почему вдруг? Почему не раньше?

Г.П.: Да потому что он играл с ними. И, может, с самого начала предполагалось его разыграть. А может быть, эта идея возникла вот теперь. Мы на самом деле не знаем, арестовали ли его или лишили возможности выходить на связь. А далее думали, что с ним делать. А может быть, и делали. А может быть, и использовали для чего-то. По его профессиональным данным. А сейчас у нас такая ситуация, когда очень важно показать, что РФ борется с цифровым пиратством и жесточайше преследует такую деятельность. Сейчас важно убедительно и правдоподобно показать, допустим, американским СМИ, что мы с хакерами боремся. Вполне может быть, что это такая неуклюжая попытка это представить.

Н.Н.: Так а сливы-то нас еще порадуют? Влияет ли это на такое количество хвалебных публикаций, вышедших с подытоживанием того, что нам подарил «Шалтай-Болтай»?

Г.П.: Хорошо бы понять только, что из этого подарил нам «Шалтай-Болтай», а что из этого подарил другой «Шалтай-Болтай», который имеет квартиру на Лубянке, а вовсе не в Таиланде. Вы просто пройдитесь с простейшим определителем жучков по своей квартире и по редакции, и вы поймете, жив «Шалтай-Болтай» или нет. Я привык так жить, меня это не волнует.

Н.Н.: Как часто вы это делаете?

Г.П.: Последний раз я это сделал года полтора назад. Картина, которую я получил, была настолько удручающей, что я решил: я живу на сцене, надо быть достойным.

Н.Н.: Дайте нам в этой связи дружеский совет – вы переехали? Что предприняли?

Г.П.: Я ничего не менял. Это смешно. Куда бы ты ни переехал, у тебя все эти «цифровые обои» появляются буквально через месяц. Я спокоен на этот счет.

И.Т.: Таким образом, теоретически, мы можем показать американцам, что это не российское государство взламывало серверы демократической партии, это вот он, Аникеев, плохие хакеры.

Г.П.: Мало того: не просто Аникеев. А Аникеев под руководством прокравшегося в наше здоровое ФСБ агента Барака Обамы. Это все Барак Обама. Было же сказано, что вскрыто гнездо американского шпионажа.

И.Т.: Это то, что роднит демократический сервер с российскими подъездами. Где следующий Робин Гуд? Когда он родится?

Г.П.: Где рванет, я не знаю, но это будет. Это уже структурная характеристика нашей системы, она так устроена. Это слабая система, она не может отдавать приказаний толком почти никому. И не умеет управлять. Менеджменту она тоже не обучена. Поэтому она копит всякую дрянь. И эту дрянь периодически вбрасывает, впрыскивает как бы через карбюратор в разные среды. А мы потом начинаем жужжать, кружиться над этим, обсуждать.

Н.Н.: Фамилия Сурков, она как-то у многих в голове возникла в контексте этой истории, потому что была переписка, громкий скандал, и якобы кого-то «казнили». Здесь надо какие-то логические цепочки искать?

Г.П.: Меня как специалиста по дискурсам очень заинтересовал этот текст. То, как там описывается история с перепиской с Сурковым. Она описана так, что не вполне можно понять, кто же на самом деле слил эту переписку. Был ли Аникеев инициатором или всего лишь трубкой, соединяющей два бассейна. И кто взломал это дело? Я поначалу вообще не поверил, мне казалось, что это какая-то ложная история. Потому что кто может взломать кремлевскую почту? Но сразу же такое печальное предположение: кто убил Родиона Романыча? Да вы и убили-с. У кого украли, тот и украл. Я думаю, что это совершенно определенно игра против Суркова. А чья она? У Суркова такое количество хищных друзей, что это просто неописуемо. И это не «Шалтай-Болтай», это люди посерьезнее.

Н.Н.: Мы можем прогнозировать реакцию за океаном? Поверят или нет? Раз история для них.

Г.П.: Таких мизансцен должно быть несколько. Пока это очень мутная история, потому что пока она работает на версию о существовании кураторско-цифровой группировки. И очень трудно доказать, что она работает под управлением госдепартамента США. Находясь прямо в центре ФСБ. Это какая-то глупая затея. Я жду дополнительной информации.

Н.Н.: Вы нам все-таки скажите, кролик как скоро пробежит? Мы хотим подробностей, вторую серию, нам нравится этот сериал.

Г.П.: Я не очень люблю сериалы, но я помню «Матрицу» – там ходили черные кошки... или собачки пробегали, забыл. Да. Когда матрица сбоит, вдали появлялись черные кошки. Так вот, я думаю, что наша матрица сбоит, это факт. Ведь кто-то «спалил» конкурирующее ведомство. Это не «Шалтай-Болтай». Это, увы, никак не оппозиция, это просто какой-то другой подъезд, другое ведомство. Я не уверен даже, что Кремля. Поэтому нам предстоит узнать много интересного, прежде чем мы окончательно расстроимся, увидев, что получилось в итоге.

И.Т.: Динамика развития событий какая должна быть? Следующая серия должна появиться скоро? Или нужно подождать, дать остыть.

Г.П.: Нет-нет, сезон 17-го года будет очень плотный. Будет много серий. Я думаю, что мы уже в первой половине февраля должны что-то увидеть.

А.Е.: Аникееву суд продлил арест до 8 марта. Почему так?

Г.П.: Первый раз ведь нам не сообщали, когда он был арестован. Они теперь задним числом оформляют парня. 8 марта – прекрасный день. Аникеев – любимец дам, как нам сказано.

Н.Н.: Раз уж мы по Кэрроллу так плотно идем – там была такая фраза: «Знаешь, сколько стоит одно слово? Тысячу фунтов одна буква». Вся эта история на прайсах как отразится?

Г.П.: Эта история зависит от денег. Я думаю, что «они» вырастут, но незначительно. Потому что фактически борьба идет за монополию. Те, кто развертывает это дело, заявляют: "Никуда без нас. Хотите на рынок? Идите к нам и с нами договаривайтесь". И я думаю, что этот сигнал поняли все, кто работает в этой прекрасной сфере.

Беседовали Ирина Тумакова, Николай Нелюбин, Александра Емельянова

"Фонтанка.ру"