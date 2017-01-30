Трамп объяснил «внезапность» миграционного указа

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере объяснил, почему не сообщил об указе, ужесточающем иммиграционную политику США, заранее.

«Если бы о запрете сообщили за неделю, «плохие» ринулись бы в нашу страну в эту неделю. Вокруг много плохих «ребят», — написал он. Президента США цитирует «Газета.ру»

Напомним, в пятницу, 27 января, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал документ, согласно которому запрет на посещение США вводится для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, на 120 дней приостанавливается прием сирийских беженцев. Эти указы уже оспорены в суде в США.