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30.01.2017 22:54
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Заместителем губернатора станет любитель Стругацких

Будущий вице-губернатор Петербурга по социальным вопросам начала серию встреч с депутатами ЗакСа: Анна Митянина успела отказаться от самогона яблочников и попросить помощи у эсеров.
Заместителем губернатора станет любитель Стругацких
Светлана Холявчук/Интерпресс

В предпоследний день января 2017 года стало окончательно понятно, что новым заместителем губернатора по социальным и медицинским вопросам петербургский губернатор Георгий Полтавченко видит Анну Митянину, более 10 лет руководившую в Смольном юридическим комитетом. Ее кандидатуру он внес на рассмотрение парламента и уже в ближайшую среду депутаты утвердят Митянину на новую должность. Пока же юрист начала проводить традиционные встречи с партиями в нетрадиционном формате.

Об отставке вице-губернатора Ольги Казанской стало известно в начале января. Как говорят, против нее долгое время якобы вели войны различные структуры: и фармацевтические компании, и главврачи больниц и даже строители, которые эти больницы ремонтировали и строили новые корпуса . Сама Казанская, официально комментируя свой уход, объяснила его семейными делами.

Одновременно с информацией об отставке Казанской собеседники «Фонтанки» в Смольном сообщили, что на ее место губернатором уже фактически согласована кандидатура главы юридического комитета Анны Митяниной, с середины 1990-х работающая в городском правительстве, с 2003-го председателем его профильного юридического подразделения.

При этом, озвучивались и другие кандидатуры (например,  в их числе называли главврача 20-й Городской больницы Татьяну Суровцеву), но их шансы обозначали практически равными арифметической погрешности.

30 января стало известно, что Анну Митянину согласовали в качестве кандидата в вице-губернаторы.

Митянину можно смело назвать долгожителем властных коридоров Петербурга: еще бы, ее начальником некогда был ныне вице-премьер Дмитрий Козак. Изначально Митянина трудилась под его началом в горсовете, затем – в Смольном. Одновременно еще и училась на юридическом факультете СПбГУ, с ней параллельно познавали азы юриспруденции ныне начальник Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский и секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин. Козак ушел из Смольного, а Анна Митянина продолжала работать, пересидев и Анатолия Собчака, и Владимира Яковлева, и Валентину Матвиенко. С 2003 года – она руководитель юридического комитета Смольного, с 2013 года – заместитель руководителя администрации губернатора.

Через ее ведомство проходят все нормативные акты, программы и постановления. При этом живет 45-летняя чиновница, судя по всему, не так чтобы на широкую ногу. Ежегодный доход Митяниной, согласно декларации 2015 года, – 2 млн рублей. В собственности 2 квартиры (104 и 45 квадратных метров), участок 15 соток с домиком, у мужа (зарабатывает еще меньше) в собственности еще один участок в 15 соток с жилым зданием, а также  автомобиль Jeep Grand Cherokee, моторно-гребная лодка «Зеленец», катер «Гриззли».

«Когда губернатор сделал мне предложение, я сразу согласилась, потому что я – человек службы. Если губернатор считает, что я должна работать на такой должности, значит так должно быть», – рассказала Митянина журналистам при встрече в Мариинском дворце, к своей биографии она также добавила: состоит в хороших отношениях с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым, сотрудничая с ним по Ассоциации юристов, и не поддерживает связей с бывшим начальником Дмитрием Козаком.

30 января будущий вице-губернатор встречалась не только с представителями СМИ, но и с депутатами двух фракций: «Яблоко» и «Справедливая Россия».

В кабинет к Борису Вишневскому, который в одиночку представлял свою партию, она вошла восторженно. На стене у политика висит его портрет с писателем Борисом Стругацким, дружбой с которым он гордится. Яблочник, увидев взгляд, тут же подхватил собственную книгу «Аркадий и Борис Стругацкие: двойная звезда» и вручил ее Митяниной. « Здорово как, мужу покажу. А у вас какая любимая книга? "Трудно быть богом"? А как вы считаете, Тарковский хорошо ее экранизировал? Ой, Герман, конечно. Не понравилось? А мне показалось, что хоть смотреть и неприятно (у Германа все смотреть неприятно), но мысль передать удалось», – так началось общение Митяниной и Вишневского.

Депутат, обрадованный быстро найденному общему языку, тут же предложил будущему вице-губернатору шоколадных конфет, кофе, коньяка и даже самогон. От последних двух напитков заместитель руководителя администрации губернатора отказалась. «У меня же еще справедливороссы», – заулыбалась она. В контексте алкоголя вспомнили про начальника отдела материально-технического обеспечения ЗакСа Алену Кукушкину, которая последний год все ужесточает и ужесточает правила поведения в Мариинском дворце. «Она мне не начальник», – парировал Вишневский. «Она никому не начальник, – подтвердила Митянина, проявив информированность о жизни городского парламента. «А зачем Максим Резник ее проверить попросил?», – переспросила будущий вице-губернатор, вспомнив об истории, когда Кукушкина не пустила посетителей к парламентарию, объяснив это тем, что пропускная система внезапно сломалась.

Поддержав еще немного светскую беседу, депутат и чиновник перешли к делу. Интересовал парламентария в первую очередь вопрос, как Митянина, не имея профильного образования, будет работать в сфере управления медицинским и социальным блоками. «Вы хотели спросить «с какого черта вы беретесь за дело, когда понятия о нем не имеете?». Моя задача обеспечить функционирование системы, я знаю основы законодательства, потому что все документы проходят через меня. И я планирую опираться на специалистов», – ответила она.

Помощники Вишневского упомянули о проблемах пандусов в жилых домах: где-то есть, где-то нет, а где-то есть, но не такие, как это удобно инвалидам. «Да-да, я знаю, у меня у самой дома установили, вот такой угол подъема», – показала чиновница, кивая головой. Затем яблочник спросил о проблеме записи к врачу, мол не записаться к отдельным специалистам порой годами. «Я тоже живу в этом городе, тоже болею, болеют мои дети. Мне кажется, проблемы начались, когда мы перестали говорить «лечим», а стали говорить «оказываем медицинскую услугу». Все, что вы говорите, мне близко и понятно».

Митянина пообещала наладить систему электронного документооборота: например, по ее задумке у каждого должна появиться электронная карточка, которую сможет посмотреть в любом учреждении любой врач о своем пациенте, да и все должно быть полностью в электронном виде. Что касается зарплат врачам, то их Митянина планирует увеличивать, хоть и прекрасно понимает, что порой неоткуда, но президент сказал в майских указах – надо выполнять.

Пожаловались будущему руководителю медицинского блока и на плохое качество протезирования зубов в городских поликлиниках. «Я вот тоже год уже хожу и пытаюсь понять, что у меня во рту», – понимающе ответила Митянина. Заботливый Вишневский сразу предложил помощь: «У меня есть зубной врач хороший, давайте вам посоветую, я только в частных поликлиниках лечусь, всю жизнь боялся зубных».

Ответила Митянина и на вопрос о городских очередниках: по словам яблочников, жилье выдают сейчас тем, кто занял очередь еще в 1979 году. «Я, когда была молодой, мне тоже никто ничего не давал, а сегодня молодые и вовсе пободрее». Впрочем, затем пообещала все же посмотреть, что происходит с проблемой льготного жилья.

Все проблемы Митянина аккуратно записала на листок бумаги. Спустя час на аналогичной встрече она сидела уже у фракции «Справедливой России». Эсеров представляли депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Александр Егоров, кроме того, поприсутствовать на встрече решила депутат Государственной Думы Елена Драпеко. После рассказа Митяниной о своих планах (привлечение в социальную сферу НКО, кадровое обеспечение поликлиник, повышение зарплат и информатизация), Драпеко взяла солирующую роль, решив погрузить будущего вице-губернатора в проблемы сферы.

Выяснив, что Митяниной предстоит курировать комитет по труду и занятости, парламентарий рассказала ей о сложностях офицеров, которым после пенсии не устроиться на работу – берут только в охранники, а у них несколько высших образований, и о не самых прекрасных перспективах творческих работников, которых могут в обязательном порядке перевести на контрактную основу, если такой закон примет Дума. Успевший перехватить слово Егоров пожаловался на тысячи бесхозных трупов в городе, которых непонятно, за чей счет хоронят. Тихонова возмутилась небольшим объемом земельного сертификата для многодетных семей (300 тысяч рублей). «А вы думаете они  для строительства землю покупают, не для продажи?» – уточнила Митянина, вопросом намекая на ответ. И наконец вернувшаяся в разговор Драпеко пожаловалась на собственную дачу в садоводстве творческих работников, где нет даже медсестры.

Под конец встречи Митянина сама обратилась к Драпеко за поддержкой законопроекта, продвигаемого Смольным. Дело в том, что ГМЗ «Петергоф» замучали штрафами проверяющие органы, которые считают, что музей ограничил доступ граждан к водным территориям, в том числе к побережью Финского залива, однако законодательство устроено так, что музей, тем более памятник, не может взять и снести забор, так как отвечает за сохранность объектов, да и не ясно, кто за разрешение такого действа должен отвечать. В Смольном же разработали нормативный акт, чтобы исправить положение, но пока он завис в парламенте. Драпеко обещала помочь чиновнице: «Вы нам понравились», – резюмировала она.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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