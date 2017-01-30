Закарпатье готово отделиться стеной от Украины из-за языка

Закарпатская область отделится от Украины и построит на границе стену в случае, если Верховная Рада примет закон об исключительности украинского языка.

Такое развитие событий в понедельник, 30 января, на своей странице в Facebook предсказал бывший мэр Ужгорода (региональная столица) Сергей Ратушняк, пишет "Лента.ру".

«Это путь к конфронтации и противостоянию. Если Киев будет и дальше продвигать такие законы, то нам не останется ничего, кроме как в стиле Трампа строить стены крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские и отгородиться от ненавистной киевской власти», — спрогнозировал бывший градоначальник.

Проект закона «О государственном языке» был внесен в Верховную Раду 21 января. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.