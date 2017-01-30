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30.01.2017 16:46

ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20 - 25 миллионов евро

 

Голландский футбольный клуб ПСВ готов отпустить своего полузащитника Дэви Проппера в «Зенит» за 20 – 25 миллионов евро. Такую сумму назвал спортивный директор ПСВ Марсель Брандс в интервью интернет-изданию voetbalprimeur.nl, опубликованному 30 января.

«Проппер важный игрок, но у нас еще есть Хендрикс. Если за него предложат 20 – 25 миллионов, мы готовы его продать. У нас достаточно полузащитников», – заявил Марсель Брандс.

Ранее сообщалось, что Дэви Проппер отказался переходить в «Зенит». Футболист предпочел остаться в своем нынешнем клубе. Он допускает, что уйдет через несколько сезонов, но только в топ-чемпионат. В прошлом сезоне Проппер забил 10 голов в 33 матчах за «ПСВ».


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