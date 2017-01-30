Роскомнадзор пригрозил закрыть сотни сайтов из-за "Притяжения" Бондарчука

Роскомнадзор взял под свою защиту от пиратов новый фильм Федора Бондарчука. Ведомство разослало предупреждения уже двум сотням интернет-сайтов, большинство из которых уже удалили нелегальные копии премьеры.

Как сообщает 30 января пресс-служба Роскомнадзора, на сегодняшний день ведомство отправило уведомления владельцам 231 ресурса, где были замечены пиратские копии фильма «Притяжение». Это делается в рамках предварительных обеспечительных мер исключительных прав на картину ООО «Арт Пикчерс Студия», которые принял Мосгорсуд 18 января.

Уже 148 сайтов отреагировали на обращение чиновников и удалили пиратское видео, еще от 52 порталов до 31 января ведомство ждет «благоразумного решения», а 31 сайт закрыт. В Роскомнадзоре отмечают, что большинство администраторов интернет-ресурсов реагируют в течение нескольких часов.

Напомним, «Притяжение» – фантастический фильм режиссера Федора Бондарчука, который вышел на киноэкраны 26 января. По сюжету блокбастера над Москвой сбит неопознанный летающий объект, который падает в районе Чертаново. В ролях – Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов и другие звезды.