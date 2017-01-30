"Садовая" почти час была закрыта из-за сумки с обувью

В Петербурге станция метро "Садовая" вновь открыта на вход и выход. Вестибюль закрывали из-за проверки подозрительной сумки.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, в 16:11 станцию открыли для входа и выхода. Вестибюль был закрыт около 45 минут из-за проверки подозрительной бесхозной сумки, которая лежала возле автомата по продаже жетонов.

Выяснилось, что внутри лежит обувь. Напомним, "Садовую" закрыли сегодня, 30 января, в 15:30, при этом поезда делали остановки в обычном режиме, так как переходы на станции "Сенная" и "Спасская" не перекрывали.