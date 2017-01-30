Агент Ломбертса: Информация о предложении "Вест Бромвича" - неправда

Сантуш Верхлуст, агент игрока санкт-петербургского "Зенита" Николаса Ломбертса, опроверг информацию о предложении по покупке защитника английским "Вест Бромвичем".

Об этом он сообщил ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать информацию британского издания Sun, которое накануне сообщило о том, что "Вест Бромвич" предложил "Зениту" за переход 31-летнего защитника 5 млн фунтов.

"Информация о предложении "Вест Бромвича" – неправда. Пока все находится на той же стадии, мы ждем решения "Зенита". Определенные предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду", – сказал Верхлуст.

Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. Сейчас он на вторых сборах команды в Испании.