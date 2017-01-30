Аналитики повысили прогноз по цене на нефть на 2017 год

Аналитики из 15 инвестиционных банков США ожидают, что средняя стоимость нефти Brent в 2017 году составит $56 за баррель.

Об этом пишет RNS со ссылкой на исследование The Wall Street Journal. Американское издание отмечает, что в аналогичном опросе, проведенном в декабре прошлого года, эксперты прогнозировали стоимость нефти Brent на уровне $55 за баррель. Прогноз по цене на нефть WTI также вырос на $1 — до $55 за баррель.

«Сделка ОПЕК установила порог для цен, раньше они были в диапазоне $40–50 за баррель, а теперь они на уровне $50–60 за баррель. Но как долго это продлится, пока еще неясно», — отмечает главный нефтяной аналитик Societe Generale Майкл Виттнер.

Напомним, что 10 декабря в Вене прошла встреча производителей нефти, не входящих в ОПЕК. Во встрече приняли участие 12 государств. По итогам встречи было подписано соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2017 года. Россия подтвердила согласие сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

Стоит отметить, что бюджет РФ, значительная часть доходов которого состоит из средств, полученных от экспорта нефти, сформирован при стоимости нефти в 40 долларов за бочку.