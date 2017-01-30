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30.01.2017 16:12

Экс-следователь ФСБ заплатит 3 млн петербургскому адвокату

Бывший следователь ФСБ должен будет вернуть из своего кармана почти 3 миллиона рублей, исчезнувшие во время следственных действий. Гарнизонный военный суд частично удовлетворил гражданский иск адвоката Александра Александрова к региональному УФСБ, Минфину РФ, а также к ранее осужденному и потому экс-следователю.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд сегодня, 30 января, рассмотрел иск юриста Балтийской коллегии адвокатов Александра Александрова к управлению ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, с которого адвокат просил взыскать почти 3 миллиона рублей. Соответчиками стали министерство финансов и бывший следователь ФСБ Антон Васильев. Ранее сообщалось, что эти деньги были изъяты из квартиры адвоката во время обыска в мае 2013 года в рамках дела о незаконном обороте оружия, где Александров выступал защитником фигуранта. Обыск в квартире юриста  инициировало тверское УФСБ.

Позже претензии к Александрову признали беспочвенными, и адвокат потребовал 3 млн рублей обратно. Однако выяснилось, что из изъятой у него суммы, которая хранилась в сейфе у руководителей следственного отдела УФСБ по Петербургу и области, 2 миллиона 930 тысяч рублей превратились в подделку.

За присвоение и растрату крупной суммы, а также часов и автомобиля на шесть лет в колонию отправился следователь Антон Васильев, который руководил обыском у Александрова. Процесс проходил в особом порядке и в рамках него потерпевшая сторона заявила гражданский иск к УФСБ на всю сумму. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд его удовлетворил.

УФСБ оспорило это решение в Ленинградском окружном военном суде. Вышестоящая инстанция признала ведомство ненадлежащим ответчиком и направила дело обратно в гарнизонный суд.

При повторном рассмотрении 30 января адвокат Александрова Владимир Львов снова просил возложить вину на службу безопасности, которая должна была следить за действиями своих сотрудников и проверять их благонадежность. Представитель регионального УФСБ Роман Райков, в свою очередь, настаивал, что Васильев похитил деньги, только прикрываясь служебными обязанностями. Взыскать с управления, подчеркивал Райков, возможно только в том случае, если сотрудник структуры действовал по указанию ведомства.

В итоге гарнизонный военный суд обязал одного только осужденного Антона Васильева выплатить Александрову 2 млн 930 тысяч рублей.

По словам Владимира Львова, вероятнее всего, решение будет обжаловано.


© Фонтанка.Ру

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