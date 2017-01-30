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30.01.2017 22:22
7 Комментариев

Петербург укладывают на каршеринг

В город на Неве пришел крупнейший оператор каршеринга в России. Его автопарк втрое больше конкурентов, владельцы жали руки товарищу Путина по ковру, а это, иногда, важнее, чем поддержка Смольного.
Петербург укладывают на каршеринг

Полноценную работу лидер отечественного рынка поминутной аренды автомобилей начал в Северной столице после нескольких недель тестирования. «Делимобиль» намерен вложить в развитие сервиса 200 млн рублей, а местные власти готовы рассмотреть льготные условия на парковку в центре города. Свой интерес чиновники объясняют возможностью разгрузить автомагистрали в центре Петербурга. Эксперты называют это полумерами. Появившийся в Европе в прошлом веке каршеринг – новая для России отрасль, и некоторые детские болезни за ней все еще водятся.

Петербургское правительство не скрывает своего расположения к сервису каршеринга «Делимобиль» точно также, как не скрывала его год назад и мэрия Москвы, когда компания начала бизнес в столице. Главное, на что напирают в объяснениях чиновники, это роль каршеринга в деавтомобилизации города. Особенно центральных районов. По их словам, в теории одна машина краткосрочной аренды позволяет освободить дороги города от 10 автовладельцев.
 
«Сложно сказать, действительно ли одна арендованная машина заменит 10 частных, с учётом того, что большинство передвижений происходит примерно в одно и то же время по утрам и вечерам, но то, что она значительно сократит площадь занимаемого автомобилями пространства, правда, – говорит координатор "Городских проектов" в Петербурге Арсений Афиногенов. – Другой вопрос, что для полноценной борьбы с пробками каршеринг – способ хороший, но недостаточный. Без повсеместного приоритета общественному транспорту и развития его сети город по-прежнему будет тратить время и бензин на простаивание на дорогах».

«Делимобиль» уже выпустил 100 автомобилей на улицы города. У конкурентов в общей сложности лишь 60. До конца марта новый оператор собирается нарастить автопарк до 300 машин, а в дальнейшем замахивается на планку в тысячу единиц.

Контрольный пакет компании принадлежит фонду, входящему в итальянский Concern General Invest. Владелец – Винценцо Трани. Он же учредил компанию «Каршеринг Руссия», которая развивает бренд «Делимобиля». 30 января господин Трани лично запускал сервис в Петербурге. На Островской площади присутствовал губернатор Георгий Полтавченко.

Петербург укладывают на каршеринг

Винценцо Трани имеет спортивное прошлое, он возглавляет Итальянскую федерацию самбо. Гендиректором «Каршеринг Руссия» числится Алексей Градов, а совладельцем – Артур Меликян. Оба работают в аппарате главы Международной федерации самбо Василия Шестакова, того самого, который выходил на один на один с российским президентом Владимиром Путиным. Артур Меликян в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» подтвердил свою и компаньона принадлежность к миру спортивной борьбы, но подчеркнул, что Василий Шестаков к их бизнесу отношения не имеет.

Краткосрочная аренда автомобиля или, как модно говорить, каршеринг появился в Европе в 70-х годах прошлого столетия. Тогда его развитие было затруднено, так как не хватало возможностей для быстрого оформления договора и отслеживания движения машины. С развитием мобильных гаджетов и сетевых ресурсов отрасль ждало возрождение. В России этот вид услуги развивается последние пару лет.

В Петербурге сейчас насчитывается три сервиса – «Колеса», YouDrive и «Делимобиль». Главный принцип един для всех: необходимо один раз пройти онлайн-регистрацию, после чего специальное приложение позволит находить ближайший припаркованный автомобиль. Как правило, дается 20 бесплатных минут, чтобы добраться до машины. Для разблокировки двери используется либо все то же приложение, либо индивидуальная карточка.

По большому счету разные у компаний только тарифы и автопарк. YouDrive предлагает петербуржцам кататься на Smart, их у него 40. Это логично, так как, согласно системе СПАРК, 40 процентов компании, принадлежит «Панавто», официальному дилеру Mercedez в России. У «Колес» – 20 в общей сложности единиц: Smart, Hyundai, KIA, Fiat и Mini Cooper.  «Делимобиль» привез в Петербург только «Солярисы». Тарифы колеблются от 4 до 10 рублей в минуту. Правда, сервис, предлагающий самую низкую стоимость, добавляет по 16-20 рублей за километр. Ездить можно по Петербургу и области, однако завершать аренду, в зависимости от оператора, придется либо в пределах КАД и ЗСД, либо в центре города (сюда входит также часть Петроградского и Василеостровского района). При этом нельзя оставлять машину на закрытой территории, куда потом не сможет попасть следующий клиент. Кроме того, компании не рекомендуют пользоваться в качестве последней гавани подземными паркингами, где может возникнуть проблема с приемом сигнала.

В отношении заправки компании больше рассчитывают на метод пряника. Предполагается, что если запас топлива падает ниже отметки в четверть бака, клиент должен отправиться на АЗС. Схема оплаты разная: у некоторых компаний топливная карта находится в каждой машине, активировать ее можно, получив код по SMS.

YouDrive предлагает клиенту заправляться за свой счет, с тем, чтобы потом компенсировать ему расходы – для этого надо будет отправить чек сервисной службе. Во всех без исключения компаниях клиент за поездку на бензоколонку получает бонус в виде бесплатных минут. Для арендаторов, которые не думают о тех, кто сядет в «обсохшую» машину после них, придуманы санкции (до 2 тысяч рублей), однако практика показывает, что эта мера превентивная.  

«По опыту Москвы: при парке в 900 машин водители успевают заправлять до 400 машин в сутки, – рассказывает представитель «Делимобиля» Ашхен Петросян. – Машины сейчас практически никогда не бывают с пустым баком. По условиям договора, клиент должен завершить аренду с уровнем топлива не менее 25 процентов предусмотрен штраф за невыполнение данного условия. Однако по факту мы ни разу такой штраф не выставляли клиентам».

Ценовая вилка объясняется не только наличием в парке разных марок машин, но и вопросами страхования. Многие пользователи соцсетей еще помнят неприятную историю с клиентом «Делимобиля» в Москве. В начале прошлого года он по своей вине попал в ДТП. На тот момент компания не страховала свои автомобили по КАСКО. В условиях договора тогда было прописано, что с виновника взыскивается штраф 5000 рублей, если ущерб составил до 10 тысяч, 15 тысяч рублей — при ущербе до 100 тысяч, и 20 процентов от суммы ущерба — если машину побили более чем на 100 тысяч.

Тем не менее «Делимобиль» пытался получить с попавшего в ДТП пользователя компенсацию всех своих расходов, вплоть до почтовых, и насчитал более 500 тысяч рублей. Эта ситуация получила большую огласку в соцсетях, и в июне конфликт был урегулирован.  

После «Делимобиль» запустил двойной тарифный план. При стоимости минуты в 7 рублей максимальная ответственность клиента ограничивается 150 тысячами рублей (именно столько в итоге взыскали с героя той истории), а при 10-рублевом тарифе «Все включено», речь идет фактически о полном КАСКО с максимальным возмещением — 10 тысяч рублей. «Колеса» выставят виновнику аварии не более 30 тысяч рублей, YouDrive — 50 тысяч рублей плюс 20 процентов от ущерба, если он превышает 70 тысяч рублей. Штрафы за нарушение правил ПДД и  принудительную эвакуацию оплачивает клиент.

Проблемы возникают не только в связи с неотработанными процедурами. Самим клиентам зачастую не хватает культуры. Компании вводят штрафы за курение в авто или оставление мусора. Впрочем,установить виновника зачастую невозможно, иначе из бардачков не пропадали бы топливные и парковочные карты, провода с USB-разъемом и прочие мелочи, на которые клиенты по умолчанию рассчитывают. Именно на такие неприятности в основном жалуются на форумах пользователи.

Есть и более серьезные случаи, ответственность за которые несут и арендаторы, и операторы. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» один из клиентов московского каршеринга рассказал о следующей проблеме: пользуясь машиной по тарифу «Все включено», он припарковал автомобиль, «посадив» его подвеской на невысокий столбик. Водитель позвонил оператору службы поддержки и услышал, что волноваться не о чем, – мол, информация к сведению принята, поэтому можно спокойно отправляться по своим делам.

Сейчас этому клиенту грозит лишение прав за оставление места ДТП. При этом составители договора, в который он решил лишний раз не заглядывать, оказались грамотнее оператора поддержки. В условиях четко прописано, что все без исключения происшествия необходимо оформлять. Известен также случай, когда пользователь чересчур буквально воспринял слоган каршеринговой компании, в котором сервис называли «ваш личный общественный транспорт». Не прочувствовав метафоры, водитель в течение дня спокойно выезжал на полосу общественного транспорта на арендованной машине. Оплатить выставленный штраф в половинчатом размере в отведенные для этого 20 дней он не смог из-за долгой процедуры согласования с собственником автомобиля.

В Москве с ее 200-рублевыми парковками в центре города  лучшим маркетологом для каршеринга оказалась мэрия. Возможность бросить машину в пределах Садового кольца и не отсчитывать подсознательно каждую прошедшую минуту — главный плюс сервиса для многих жителей столицы. Каршеринговые компании выкупают годовые парковочные абонементы для своих автомобилей (по 20 тысяч за штуку) и платят льготную ставку.

О двусмысленной ситуации с парковками в центре Петербурга «Фонтанка» подробно писала раньше. В данный момент операторы ведут переговоры  о льготах со Смольным и «Воздушными воротами Северной столицы», чтобы их клиенты могли парковать машины на «платных» улицах и в Пулково по льготной, нулевой, ставке. Флагманом этих переговоров является «Делимобиль», который для городских властей более привлекательный инвестор, нежели оператор на 60 машин.  

Участники рынка в приватных разговорах не скрывают, что «Делимобиль» и в Москве, и в Петербурге пользуется явной поддержкой горадминистраций, но на растущем рынке все каршеринговые компании, по сути, в одной упряжке. В переговорах с властями участвуют и другие операторы. «На сегодняшний день появление каждого нового игрока является большим плюсом, так как работает на повышение лояльности клиента к каршерингу в целом», – говорит  создатель и генеральный директор сервиса YouDrive Борис Голиков. Емкость петербургского рынка операторы оценивают в несколько тысяч машин. В Москве, где работают пять частных операторов с автопарком в 17 раз больше петербургского, за минувший год по принципу каршеринга совершено 1,3 млн поездок.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (7)
atf
30 января 2017 г. 23:13
GeneKuk: К кому то может они и пошли, но прошлым летом у нескольких станций метро наблюдал раздолбаные и непригодные к езде аппараты при том что велики примитивны и допотопны, а тут машина. Ждем новостей о купании их в Фонтанке или на крайний случай в Карповке.
Snaky
30 января 2017 г. 23:07
Fenomen:
но я не понимаю, как контролируется техническое состояние прокатных автомобилей?
Примерно так-же, как и всего остального прокатного — кто попал — тот виноват.
atf
30 января 2017 г. 23:00
Почитал про штрафы, про ДТП, про лишение прав. А накой надо это если такси в ту же цену? Ну если только солярку на запчасти (а они в цене) разобрать по паспорту бомжа.
GeneKuk
30 января 2017 г. 22:56
С великами пошло же, вроде. Должно пойти и здесь. кмк
Роднуля
30 января 2017 г. 22:40
Fenomen: электронный замок на капоте, светящиеся в ультрафиолете мазки на внешних деталях.... Первая мысль: украсть?
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