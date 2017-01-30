В Краснодарском крае пристав остановил самолёт, запрыгнув на крыло

Детективная история с поиском «кукурузника» АН-2 развернулась неподалеку от Краснодара и завершилась на маленьком аэродроме в 25 километрах от Крымска. Судебный пристав, чтобы арестовать самолет, за которым он гонялся по всему региону, забрался на крыло готового к взлету «кукурузника», превратив арест имущества в блокбастер.

О том, как пристав Денис Хресцов исполнял свои служебные обязанности, 30 января рассказали в УФССП по Краснодарскому краю. На исполнение поступил документ, запрещающий эксплуатацию легкого самолета АН-2. Однако одной бумаги для ареста имущества оказалось явно недостаточно, и пристав занялся поиском самого летательного аппарата.

Владелец, указанный в документах Хресцова, самолет продал, а до нового хозяина достучаться приставу не удалось. Тогда он решил искать не людей, а сразу сам «кукурузник». Коллеги-правоохранители подсказали ему, что разыскиваемый самолет видели в Крымском районе Краснодарского края на небольшом спортивном аэродроме.

Прибыв на место, Хресцов сразу увидел «кукурузник» с заведенным двигателем и пилотами рядом, готовящими машину к взлету. Летчики при виде правоохранительных органов начали ускоряться, видимо рассчитывая успешно взлететь, однако пристав оказался проворнее и запрыгнул на крыло «кукурузника». Тогда авиаторы решили бежать, но это уже не беспокоило Хресцова, так как единственной его целью был арест самолета.

АН-2 оставили на том же аэродроме, опечатав и предупредив директора аэродрома об уголовной ответственности за использование арестованного имущества.

Найти владельца воздушного судна так и не удалось, однако приставы философски отметили, что, «как показывает практика, было бы имущество, а владелец найдётся сам».