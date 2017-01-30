«Петровский» готовится к играм

Газон стадиона «Петровский» в Петербурге готовят к возобновлению футбольного сезона.

Сегодня, 30 января, поле проходит процедуру искусственной инсоляции — имитации солнечного освещения. Траву освещают специальные лампы, которые помогают поддерживать ее в хорошем состоянии, несмотря на низкую температуру и высокий уровень облачности. Ранее поле находилось под специальным защитным покрытием.

Напомним, первый домашний матч «Зенит» проведет 23 февраля в рамках 1/16 Лиги Европы против «Андерлехта». В настоящее время команда находится на вторых сборах в Испании.