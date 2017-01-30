Еще
17:51 30.01.2017
Новость часа
16:32
"Садовая" почти час была закрыта из-за сумки с обувью
Пришлите свою новость!
17:50
Пропавшего в Стрельне мальчика ищут более 150 человек
17:34
Порошенко в Берлине призвал усилить антироссийские санкции
17:23
Трамп объяснил «внезапность» миграционного указа
17:09
Закарпатье готово отделиться стеной от Украины из-за языка
17:00
В Стамбуле в ресторане была стрельба
16:46
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20 - 25 миллионов евро
16:40
В Петербурге на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 45 школьных классов
16:36
Роскомнадзор пригрозил закрыть сотни сайтов из-за "Притяжения" Бондарчука
16:32
"Садовая" почти час была закрыта из-за сумки с обувью
16:30
Агент Ломбертса: Информация о предложении "Вест Бромвича" - неправда
16:14
Аналитики повысили прогноз по цене на нефть на 2017 год
16:12
Экс-следователь ФСБ заплатит 3 млн петербургскому адвокату
16:07
Небесный тапер: Сергей Ландо снимет фильм об Олеге Каравайчуке
15:58
Один из долгостроев в Шушарах получил разрешение на ввод
15:47
«Петровский» готовится к играм
15:42
"Садовую" закрыли из-за бесхозной сумки
15:40
На западе Финляндии полыхает химический завод
15:36
В Краснодарском крае пристав остановил самолёт, запрыгнув на крыло
15:29
Эксперт: При объединении РНБ и РГБ могут сократить 400 человек
15:25
В купчинском борделе нашли мужчину с пониженной социальной ответственностью
15:21
Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа
15:08
Стали известны точные даты первых официальных матчей «Зенита» на «Крестовском»
15:04
Глеб Павловский: Кремль - это коллективный "Шалтай-Болтай"
15:02
"Квадрат.ру": На Курской улице достроили второй корпус Фрунзенского суда
14:58
Уход украинских биатлонистов с пьедестала во время гимна России объяснили технической ошибкой
14:49
Дорожный бизнесмен подозревается в хищении 33 млн рублей через «Севзапуправтодор»
14:45
В Петербурге арестовали обидчиков бизнесмена с плохой репутацией
14:35
МЧС: В Петербурге ожидается сильный гололед
14:30
В Петербург из-за моли не пустили 37 тонн помидоров
14:26
Петербуржец заплатил миллион отцу, чтобы его матери не пришлось продавать квартиру
14:15
Медведев: На индексацию соцвыплат потребуется 706 миллиардов
14:04
Air France сняла с рейсов в США 21 пассажира из-за запрета Трампа
13:52
В Еврозоне вырос индекс потребительского и делового доверия
13:50
На Кубани постовой спас ребенка, едва не утонувшего в ледяной воде
13:30
Оплату проезда банковской картой введут во всех автобусах "Пассажиравтотранса"
13:18
Песков: В Петербург на экономический форум приедет глава Индии
12:52
«ДП»: Чиновники вытесняют частные компании с рынка управления жильем
12:42
Карту "Мир" начнут обслуживать и выпускать в Турции
12:35
Что знают о сексе петербургские старшеклассники?
12:32
В петербургской Капелле пройдет концерт памяти Антона Губанкова
12:27
Дефектную трубу на Искровском проспекте починили
12:22
Бывший полпред Ельцина на Сахалине задержан по подозрению в экстремизме
12:08
В Роспотребнадзоре сказали, можно ли заразиться гриппом через завезенные фрукты и воду
12:07
Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар
11:53
Полиция: Подкидыша из Пулковского парка никто из родственников не ищет
11:52
ВЦИОМ: Россияне боятся войны и роста цен
11:40
Финляндия осудила запрет США на въезд жителям некоторых мусульманских стран
11:35
В Стрельне водолазы ищут пропавшего школьника
11:26
Улюкаева оставили под домашним арестом
11:15
Фура снесла светофор и остановилась в миллиметрах от дома на Васи Алексеева
11:13
Школьников Макеевки из-за обстрела эвакуировали в подвалы
11:04
Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России
10:52
Поклонская просит Генпрокуратуру проверить расходы из бюджета на «Матильду»
10:43
Число жертв атаки на мечеть в Канаде выросло до шести
10:35
Милонов организует в поддержку передачи Исаакия крестный ход
10:28
Вишневский заявил на Толстого в Следственный комитет
10:27
Россияне получили 465 тысяч финских виз в 2016 году
10:21
«Квадрат»: Самая дорогая квартира в Петербурге предлагается за 830 млн рублей
10:16
ЗакС рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост вице-губернатора Петербурга
09:56
В шаверме на Испытателей повар пытался зарубить посетителя тесаком для мяса
09:44
ЗакС поручит Соловьеву и Четырбоку передавать Исаакиевский собор РПЦ
09:37
Проезд по всему ЗСД будет стоить 300 рублей
09:22
В Петербурге «КОНям» досталось почти 4 кг наркотиков
09:01
Россиянин погиб в Таиланде, упав со скалы в море
08:53
Петербурженка заявила о пропаже пистолета после ДТП
08:45
Трамп обвинил двух сенаторов в вечном поиске способа начать третью мировую
08:37
В Пулковском парке нашли брошенного младенца в коляске
08:29
Власти назвали атаку на мечеть в Канаде терактом
08:21
СМИ: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
30.01.2017 15:29

Эксперт: При объединении РНБ и РГБ могут сократить 400 человек

При объединении Российской национальной и Российской государственной библиотек могут лишиться работы около 400 человек. Об этом 30 января на пресс-конференции заявила глава Центральной городской библиотеки имени Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова.

Как подчеркнула эксперт, речь идёт о неофициальных данных от библиотечного сообщества.

«Так подсчитала профсоюзная организация Российской национальной библиотеки – она обратилась за помощью к библиотечному сообществу Петербурга», – отметила Чалова.

«Тайное заявление Владимира Гнездилова и Александра Вислого (заявление на имя премьер-министра с просьбой об объединении библиотек. – Прим. ред.) – совершено бестактный поступок. РНБ – библиотека нашего города, которая интересует петербуржцев, интересует библиотечную общественность. Мы считаем себя очень ущемлёнными, униженными, нельзя вот так тайно выбрасывать это заявление», – добавила она.

В начале января 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01

Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК

Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Эксперт: При объединении РНБ и РГБ могут сократить 400 человек
Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа
МЧС: В Петербурге ожидается сильный гололед
В Петербург из-за моли не пустили 37 тонн помидоров
Петербуржец заплатил миллион отцу, чтобы его матери не пришлось продавать квартиру
Оплату проезда банковской картой введут во всех автобусах "Пассажиравтотранса"
Милонов организует в поддержку передачи Исаакия крестный ход
Вишневский заявил на Толстого в Следственный комитет
ЗакС рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост вице-губернатора Петербурга
ЗакС поручит Соловьеву и Четырбоку передавать Исаакиевский собор РПЦ
ЗСД: новые зоны и тарифы
«Исаакий наш»
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Тротуары останутся без соли, держитесь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа

Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.