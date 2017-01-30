Эксперт: При объединении РНБ и РГБ могут сократить 400 человек

При объединении Российской национальной и Российской государственной библиотек могут лишиться работы около 400 человек. Об этом 30 января на пресс-конференции заявила глава Центральной городской библиотеки имени Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова.

Как подчеркнула эксперт, речь идёт о неофициальных данных от библиотечного сообщества.

«Так подсчитала профсоюзная организация Российской национальной библиотеки – она обратилась за помощью к библиотечному сообществу Петербурга», – отметила Чалова.

«Тайное заявление Владимира Гнездилова и Александра Вислого (заявление на имя премьер-министра с просьбой об объединении библиотек. – Прим. ред.) – совершено бестактный поступок. РНБ – библиотека нашего города, которая интересует петербуржцев, интересует библиотечную общественность. Мы считаем себя очень ущемлёнными, униженными, нельзя вот так тайно выбрасывать это заявление», – добавила она.

В начале января 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.