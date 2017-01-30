В купчинском борделе нашли мужчину с пониженной социальной ответственностью



В Петербурге полицейские закрыли притон с проститутками. Интимные услуги в нём оказывали шесть женщин и один мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции выявили интим-салон в квартире дома №24 на Купчинской улице. "В этой квартире услуги интимного характера оказывали шесть женщин и один мужчина", – говорится в сообщении регионального главка.

Также в притоне на момент задержания находились администратор и охранник. Всех отвезли в отдел для составления административных протоколов.

Напомним, что выражение «женщины с пониженной социальной ответственностью» в обиход СМИ ввёл президент Путин, комментировавший в ходе пресс-конференции 17 января скандал вокруг визита бизнесмена Дональда Трампа (ныне избранного президента США) в 2013 году в Москву. Говоря о слухе, что Трамп якобы находится на "крючке" у российских спецслужб после того, как несколько лет назад в Москве коротал время в обществе проституток, Путин назвал информацию про "девушек с пониженной социальной ответственностью" фальшивкой. Но добавил: "Но и они у нас, безусловно, самые лучшие в мире, безусловно".