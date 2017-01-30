Стали известны точные даты первых официальных матчей «Зенита» на «Крестовском»

Первые матчи на новом стадионе на Крестовском острове «Зенит» проведет 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года.

Как стало известно «Фонтанке», именно эти три даты согласованы с министерством спорта РФ.

Соперниками «Зенита» в этих играх станут футбольные клубы «Урал», «Терек» и «Краснодар» соответственно. Таким образом, сине-бело-голубые проведут на новом стадионе перед стартом Кубка конфедераций минимум три официальные встречи, а не две, как ранее заявлял вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.