Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц

Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.

Услуга бесплатна и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный». Компания также представила новую коммуникационную платформу «Другие правила», изменила свой слоган и фирменный стиль.

Tele2 выходит за рамки привычного восприятия оператора связи: теперь слоган оператора – «Другие правила». Компания будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни, а также сосредоточится на отличном клиентском сервисе. При этом Tele2 сохранит свои ключевые преимущества – честность по отношению к клиентам, простоту и выгодную стоимость услуг.

В наружной рекламе вместо стрит-арта Tele2 будет использовать простой, но эмоциональный фирменный стиль. Оператор сохранил черный цвет в сочетании с контрастными акцентами и добавил вдохновляющие фотографии людей, чтобы придать больше энергии и яркости коммуникациям. В телевизионной рекламе о преимуществах продуктов и услуг Tele2 будут рассказывать уже известные зрителям герои музыкальной группы.