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30.01.2017 15:00

Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц

Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2

Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.

Услуга бесплатна и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный». Компания также представила новую коммуникационную платформу «Другие правила», изменила свой слоган и фирменный стиль.

Tele2 выходит за рамки привычного восприятия оператора связи: теперь слоган оператора – «Другие правила». Компания будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни, а также сосредоточится на отличном клиентском сервисе. При этом Tele2 сохранит свои ключевые преимущества – честность по отношению к клиентам, простоту и выгодную стоимость услуг.

В наружной рекламе вместо стрит-арта Tele2 будет использовать простой, но эмоциональный фирменный стиль. Оператор сохранил черный цвет в сочетании с контрастными акцентами и добавил вдохновляющие фотографии людей, чтобы придать больше энергии и яркости коммуникациям. В телевизионной рекламе о преимуществах продуктов и услуг Tele2 будут рассказывать уже известные зрителям герои музыкальной группы.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Запуск новой коммуникационной платформы прежде всего обусловлен новой бизнес-стратегией Tele2. Одна из ключевых целей стратегии – стать лучшей сервисной компанией на российском рынке. Чтобы достичь этого, наши продукты и услуги должны быть выгодными, простыми и честными. Мы будем активно развивать разнообразные цифровые партнерские сервисы и делать это все максимально быстро. Мы создаем альтернативу существующим решениям на рынке и стремимся улучшить качество жизни потребителей мобильной связи. Мы уверены, что новая коммуникационная концепция поможет донести наши сообщения до абонентов. Другие правила – это не просто слова: каждым своим продуктом и услугой мы будем активно выступать за права абонентов и против навязанных правил и ограничений».


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Новости компаний
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00

Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц

Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
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Новости компаний
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
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IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
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