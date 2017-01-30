Дорожный бизнесмен подозревается в хищении 33 млн рублей через «Севзапуправтодор»

В Петербурге арестован крупный дорожный бизнесмен, которого подозревают в хищении 33 миллионов из бюджета через «Севзапуправтодор». Преступную схему следователи обнаружили, разбираясь во взятках, получение которых вменяют начальнику отдела имущественных отношений «Севзапуправтодора» Тимофею Мещерякову.

Следственный комитет РФ сообщает о возбуждении нового уголовного дела 30 января. По версии следствия, арестованный коммерсант, будучи генеральным директором коммерческой компании, с мая 2012-го до декабря 2014 года предоставил в «Севзапуправтодор» отчет с выкупными ценами участков под строительство дорог в Ленинградской области, стоимость которых была завышена с 40 до 77 миллионов рублей. По предварительной информации, разницу между реальной и завышенной стоимостью участков подозреваемый и его неустановленные подельники потратили в личных целях.

По данным 47news, речь идет о Павле Конашенкове, руководящем целым рядом дорожных компаний, таких как ООО «Геосервис», ООО «Автодор» и ООО «Дорсервис».

Напомним, что расследование дела начальника отдела имущественных отношений ФКУ «Севзапуправтодор» Тимофея Мещерякова, арестованного еще 29 июня 2016 года, показало, что чиновник, ответственный за различного рода имущественные вопросы, в мае 2013 года получил от трех компаний топливные карты, на которые коммерсанты с августа 2014 года по май 2016-го перевели 730 тысяч рублей. За эти деньги, как считают следователи, Мещеряков оказывал им свое покровительство при заключении и исполнении госконтрактов.