В Петербурге арестовали обидчиков бизнесмена с плохой репутацией

Двое подозреваемых в нападении на бизнесмена арестованы в Петербурге. По версии следствия, они обстреляли свою жертву из пистолета, избили и ограбили. По некоторым данным, предприниматель и сам не без греха: обманом получал деньги от желающих устроиться на работу.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Петербургу, 30 января суд поместил под арест двоих подозреваемых в покушении на убийство бизнесмена и разбое на юге города. В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение.

Напомним, вечером 27 января на перекрестке проспекта Славы и улицы Будапештской к бизнесмену подошли двое и начали избивать. Мужчина сумел вырваться и побежал. Обидчики следовали за ним на «Мерседесе»: в районе дома 29 на улице Типанова они несколько раз выстрелили коммерсанту в область головы и живота. Беглецу удалось сесть в салон своей машины «Сузуки» и поехать. Однако погоня на этом не закончилась, и у дома 28/1 по проспекту Космонавтов жертву догнали и опять начали бить. Когда коммерсант затих на асфальте, у него отобрали смартфон «Блэкберри» и оставили. Пострадавший в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

По данным «Фонтанки», официально пострадавший – генеральный директор небольшой фирмы, которая занимается сдачей в лизинг легковых автомобилей. Но известен он тем, что, по некоторым данным, предлагал в Интернете работу грузчика в развивающейся стивидорной компании или помощь в оформлении таможенных пропусков. За содействие просил три тысячи рублей, а после получения денег пропадал.