Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, титулованные российские боксеры-профессионалы Александр Поветкин и Денис Лебедев 30 января провели открытую тренировку для бойцов СОБР "Гранит". Тяжеловесы показали свои фирменные удары, а также отработали вместе со спецназовцами наиболее эффективные боксерские приемы, которые можно использовать во время задержания опасных преступников.
Чемпионы отметили высокий уровень подготовки бойцов Росгвардии в Северной столице.
Справка:
Денис Лебедев - российский боксёр-профессионал, Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA и экс-чемпион по версии IBF, бронзовый призер Игр Доброй воли 1998 года. Александр Поветкин - олимпийский чемпион 2004 года, регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе (2011—2013). В 2014 году завоевал титул WBC Silver.