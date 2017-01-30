Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа

Чемпионы мира по боксу Александр Поветкин и Денис Лебедев провели открытую тренировку для бойцов спецназа Росгвардии в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, титулованные российские боксеры-профессионалы Александр Поветкин и Денис Лебедев 30 января провели открытую тренировку для бойцов СОБР "Гранит". Тяжеловесы показали свои фирменные удары, а также отработали вместе со спецназовцами наиболее эффективные боксерские приемы, которые можно использовать во время задержания опасных преступников.

Чемпионы отметили высокий уровень подготовки бойцов Росгвардии в Северной столице.