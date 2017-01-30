МЧС: В Петербурге ожидается сильный гололед

Погодные «качели» привели к тому, что на дорогах Северной столицы сохраняется сильная гололедица.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, во вторник, 31 января, на дорогах города ожидается гололедица, местами сильная. По данным синоптиков, днем местами выпадет снег, а температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до -2 градусов.

По данным городского комитета по благоустройству, за минувшую неделю с дорог Петербурга вывезено около 45 тысяч кубометров ледяного скола и снега. Из-за суточного перепада температур ситуация в ближайшие дни останется сложной. Но, как сообщает пресс-служба ведомства, в среду, 1 февраля, она наконец придет в норму, температура понизится до – 9 градусов.