В Петербург из-за моли не пустили 37 тонн помидоров

Опасных вредителей в партии свежих томатов из Марокко обнаружили в порту Петербурга.

Как сообщает 30 января пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, в морском порту Северной столицы приостановлен ввоз 37 тонн помидоров из Марокко. Инспектор при досмотре партии томатов нашел живую южноамериканскую моль.

"Потери урожайности и товарных качеств продукции в результате повреждения вредителем могут достигать, по различных оценкам, от 35 до 100%", – отмечают представители надзорного ведомства.

Теперь коробки с некондиционными овощами либо вернут поставщику, либо уничтожат, либо будут обеззараживать. В последнем случае часть овощей может попасть на прилавки городских магазинов.