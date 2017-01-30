Уход украинских биатлонистов с пьедестала во время гимна России объяснили технической ошибкой

Уход украинских биатлонистов с пьедестала на чемпионате Европы во время гимна России объяснили технической ошибкой. Россияне покинули пьедестал во время музыки по той же причине. Её просто не должно было быть.

Инцидент произошел накануне, 29 января, в Польше, на чемпионате Европы по биатлону, и был показан в прямом эфире нескольких телеканалов. Украинские биатлонисты, занявшие третье место, уже начали покидать пьедестал так называемой "цветочной" церемонии – так называют вручение букетов победителям соревнований прямо у финиша. И тут зазвучал гимн РФ. Украинцы не остановились, а вслед за ними последовали и остальные призеры. Исполнение гимна прервалось через несколько секунд.

Некоторые российские СМИ поспешили обвинить украинских биатлонистов в саботировании российского гимна, однако организаторы чемпионата объяснили произошедшее ошибкой: гимн страны – победительницы соревнований вообще не должен был звучать на "цветочной" церемонии, его исполняют уже во время официального награждения спортсменов медалями. И спортсмены – и украинские, и российские – это прекрасно знали. Поэтому никто и не ожидал, что звукорежиссер по ошибке решит украсить музыкой и предварительные торжества.

Эту версию подтвердили и российские победители смешанной эстафеты, заявив, что после "цветочной" церемонии, уже за пределами телевизионной трансляции, гимн РФ все-таки прозвучал.

Напомним, в составе российской команды победителями стали: Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов.