Петербуржец заплатил миллион отцу, чтобы его матери не пришлось продавать квартиру



Судебный спор с вмешательством приставов между бывшими супругами в Петербурге разрешил сын разведенной четы. Чтобы матери не пришлось продавать квартиру, он заплатил ее долг почти в миллион рублей собственному отцу.

Как сообщили "Фонтанке" в УФССП по Петербургу 30 января, приставы собирались продать долю пенсионерки в квартире, чтобы закрыть ее долг перед бывшим мужем, который по решению суда с госпошлиной и неустойкой составил 1 млн 138 тысяч.

После самого суда сотрудники ведомства частично взыскали с нее деньги, но полученной суммы было недостаточно.

Помочь пожилой маме вызвался сын должницы и когда уже доля женщины в квартире была оценена и готова к продаже, 940 тысяч были переведены на счет бывшего мужа.